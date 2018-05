PRÉSIDENTIELLE AU VENEZUELA Nicolas MADURO réélu avec 68% des voix

Le peuple vénézuélien s'est prononcé en faveur d'un second mandat pour Nicolas Maduro

Successeur en 2013 du commandant suprême de la révolution bolivarienne, Hugo Chavez, il va bénéficier d'un second mandat de sept ans.

Le président vénézuélien sortant, Nicolas Maduro, a remporté hier l'élection présidentielle en obtenant 68% des voix face à ses concurrents, selon les résultats officiels. Successeur en 2013 du commandant suprême de la révolution bolivarienne, Hugo Chavez, il va bénéficier d'un second mandat de sept ans alors que le pays est confronté du fait de la chute des prix du pétrole à une grave crise économique. Son principal adversaire, Henri Falcon, n'a pas attendu la proclamation des résultats pour dire qu'»il ne reconnaît pas ce processus électoral» tout en appelant à «de nouvelles élections en décembre prochain». 16 millions de Vénézuéliens étaient appelés aux urnes. Depuis des mois, le pays est en outre soumis à un sévère embargo de la part des Etats-Unis ainsi qu'à de virulentes critiques de la part des autres pays d'Amérique latine qui contestent la ligne suivie par le président Maduro, farouchement ancrée dans le sillage du chavisme. Plusieurs forces de l'opposition avaient ainsi appelé au boycott du scrutin, mais en vain. Avec les candidatures de MM Falcon et Bertucci, le gouvernement a fourni la preuve que les élections obéissaient aux exigences démocratiques requises malgré les tentatives de faire accréditer la thèse d'un Maduro «dictateur» parce qu'il ne convient pas aux calculs des multinationales américaines.

C'est ainsi que le président américain Donald Trump a annoncé, avant même le déroulement du scrutin, qu'il ne reconnaîtra pas les résultats, tout comme le Canada, l'Union européenne et des pays d'Amérique latine. Or le peuple vénézuélien s'est prononcé en faveur d'un second mandat pour Nicolas Maduro, malgré une forte abstention de l'ordre de 53,9% due à la crise économique affectant un pays tributaire de la réduction drastique de ses revenus pétroliers et d'un embargo.

Le président russe Vladimir Poutine a été le premier à féliciter Nicolas Maduro. Dans un télégramme, «le président russe a souhaité à Nicolas Maduro une bonne santé et le succès dans la résolution des défis sociaux et économiques auxquels fait face le pays», selon le Kremlin. M. Poutine a également souhaité «la tenue d'un dialogue national dans l'intérêt du peuple vénézuélien dans son ensemble». Le président russe «a indiqué être convaincu que les actions de Nicolas Maduro à la tête de l'Etat seront en mesure de poursuivre le renforcement du partenariat stratégique entre les deux pays».

Pour sa part, le ministère russe des Affaires étrangères a dénoncé ce qu'il considère comme des tentatives d'ingérence des pays occidentaux dans le processus électoral au Venezuela. «Nous constatons malheureusement qu'il y a eu un troisième participant dans ces élections hormis le peuple vénézuélien et les candidats: il s'agit des Etats qui ont ouvertement appelé au boycott du scrutin», a déclaré le responsable pour l'Amérique latine, Alexandre Chtchetinine, cité par l'agence Interfax.