SAHARA OCCIDENTAL Le PC russe soutient la RASD

Le parti Communiste de Russie a exprimé le souhait que la République Arabe Sahraouie Démocratique (RASD) puisse recouvrer tous les territoires occupés illégalement et exercer sa souveraineté sur l'ensemble de ses territoires, adressant ses voeux au peuple sahraoui à l'occasion de la célébration du 45e anniversaire du déclenchement de la lutte armée, dirigée par le Front populaire de libération de la Seguia al Hamra et du Rio de Oro (Front Polisario). Dans une lettre adressée par le chef du parti, Maxim Souraïkine, au nom du Comité central du parti, au Président de la RASD et secrétaire général du Front Polisario, Brahim Ghali, M.Souraïkine a exprimé le souhait que le «Sahara Occidental puisse recouvrer tous les territoires occupés illégalement, de manière à exercer sa souveraineté sur l'ensemble de ses territoires et que tous les détenus sahraouis qui croupissent dans les geôles marocaines soient libérés». Le chef du parti Communistes de Russie a par ailleurs adressé ses voeux au Président et au peuple sahraouis à l'occasion du 45e anniversaire de la création du Front Polisario et du déclenchement de la lutte armée pour l'indépendance, soutenant que l'histoire du Front Polisario est «l'histoire de la lutte d'un peuple pour l'indépendance et le droit de vivre sur ses terres». Le chef du parti a estimé qu'en dépit de la position constructive du Front Polisario et l'application de l'accord par la direction de la RASD, les autorités d'occupation marocaine poursuivent la «violation» systématique de leurs engagements «.