FRANCE Les cheminots se prononcent massivement contre la réforme

Malgré une moindre participation à une nouvelle séquence de grève hier, les cheminots français restent vent debout contre la réforme de la compagnie ferroviaire française Sncf, rejetée par 95% d'entre eux selon un vote interne. Trois jours avant une nouvelle série de rencontres autour de ce projet avec le Premier ministre, Édouard Philippe et à un moment où la réforme commence à être examinée par le Sénat, les syndicats ont présenté les résultats de la consultation, organisée du 14 au 22 mai. Conclusion: 95% de «non» et un taux de participation «exceptionnel» d'environ 61%, a annoncé à la presse Laurent Brun, le secrétaire général de la CGT Cheminots. Ce dernier a appelé le gouvernement à «écouter les cheminots» hostiles à cette réforme qui prévoit l'ouverture à la concurrence, la fin de l'embauche au statut spécial et la transformation de la Sncf en société anonyme à capitaux publics.