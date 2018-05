PHOTOMONTAGE D'EL QODS AVEC L'AMBASSADEUR AMÉRICAIN Quand on "efface" le Dôme du Rocher et la mosquée Al Aqsa

L'ambassade des Etats-Unis en Israël a «pris ses distances» hier avec un photomontage, présenté la veille à l'ambassadeur David Friedman, sur lequel les lieux saints musulmans d'El Qods ont disparu au profit d'un temple juif. M. Friedman a été photographié mardi, tout sourire, auprès d'un cliché aérien d' El Qods retouché. Sur l'image, le Dôme du Rocher et la mosquée al-Aqsa, dans l'Esplanade des mosquées, ont disparu pour laisser place à un...temple juif. Face au début de controverse, l'ambassade américaine a indiqué que les faits s'étaient produits «à l'insu du diplomate»...L'Esplanade est le troisième lieu saint de l'islam. Le sujet est d'autant plus brûlant que El Qods, ville occupée par Israël, se trouve au coeur du conflit israélo-palestinien. Pour des raisons historiques, le site est sous la garde de la Jordanie, mais tous les accès en sont contrôlés par les forces sionistes. Alors que le site est pour les musulmans un lieu de culte où vont prier des dizaines de milliers de fidèles chaque semaine, les juifs y ont seulement le droit de visite à des heures précises, mais y ont l'interdiction de prier. Toute tentative de remise en cause du statu quo est dangereuse. L'ambassade des Etats-Unis a assuré que tel n'était pas le cas. «La politique américaine est absolument claire: nous soutenons le statu quo»...