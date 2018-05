RECONSTRUCTION DE LA SYRIE La Russie en appelle à la communauté internationale

La Russie a appelé hier la communauté internationale à s'impliquer dans la reconstruction de la Syrie, jugeant que les succès militaires du régime permettaient de rétablir le pays en guerre en un Etat «unifié et indivisible». «Pour obtenir la reconstruction des régions qui ont souffert des opérations militaires contre les groupes terroristes en Syrie, il faut l'aide de toute la communauté internationale», a déclaré le général Sergueï Roudskoï. «Nous espérons que l'ONU et les autres organisations ne se contenteront pas que de mots, mais prouveront par leurs actes leur implication dans la reconstruction rapide «du pays, a ajouté le colonel Iouri Tarassov. Vladimir Poutine avait plaidé la semaine dernière, en recevant Bachar al-Assad, en faveur d'une accélération du dialogue politique pour passer à la reconstruction et au retrait des forces étrangères. Les conditions favorables à ce dialogue et à cette reconstruction ont été créées par les récents succès militaires du régime. «Actuellement, les conditions pour un rétablissement de la Syrie en tant qu'Etat unifié et indivisible sont réunies. Mais pour cela, des efforts de la Russie mais également des autres pays de la communauté internationale sont nécessaires», a martelé le général Roudskoï. Recevant Angela Merkel vendredi, Vladimir Poutine avait affirmé qu'il «faut dépolitiser le processus d'aide humanitaire et de reconstruction de l'économie syrienne», car si les Européens souhaitent le retour des réfugiés chez eux, il est nécessaire d'»aider à reconstruire l'économie syrienne».