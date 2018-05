TURQUIE La monnaie s'effondre à un mois des élections

La chute de la livre turque face au dollar s'est accélérée hier, au pire moment pour le président Recep Tayyip Erdogan en pleine campagne pour les élections de juin, au cours desquelles la dégradation de l'économie risque de peser sur le choix des électeurs. Depuis son arrivée au pouvoir en 2003, les succès économiques de M. Erdogan ont toujours été l'un des piliers de sa popularité, mais il aborde le scrutin anticipé du 24 juin avec une inflation de plus de 10% tandis que la monnaie nationale a perdu plus de 36% de sa valeur face au billet vert en un an.

Cette devise a battu un nouveau record hier, s'échangeant à 4,84 contre un dollar, après avoir perdu plus de 3,5% de sa valeur en quelques heures. Cette dégringolade s'explique en grande partie par l'inquiétude des marchés quant à l'inaction de la Banque centrale (Cbrt), que des experts économiques appellent à prendre des mesures, notamment en relevant les taux d'intérêt. Mais le président Erdogan s'oppose fermement à cette idée et a laissé entendre la semaine dernière qu'il souhaitait peser davantage sur la politique monétaire s'il était réélu.

Outre l'effondrement de la livre, les économistes mettent en garde depuis plusieurs mois contre un risque de surchauffe de l'économie en raison d'une inflation galopante et du large déficit des comptes courants en dépit d'une croissance robuste.