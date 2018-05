GHAZA Décès d'un Palestinien blessé par des tirs israéliens

Un Palestinien blessé par des tirs israéliens lors des manifestations à Ghaza est mort des suites de ses blessures dans un hôpital de Cisjordanie occupée où il avait été transféré, ont indiqué des sources médicales jeudi soir. Mohanad Abou Tahoun, 21 ans, avait été blessé lors des manifestations à la frontière séparant l'enclave palestinienne du territoire israélien. Plusieurs Palestiniens blessés ont été transférés en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël, pour y être soignés en raison des pénuries qui affectent le secteur médical à Ghaza soumise à un strict blocus par l'Etat hébreu. Les habitants de cette enclave palestinienne ont pris part entre fin mars et mi-mai à plus de six semaines de mobilisation pour réclamer le droit des Palestiniens de retourner sur les terres dont ils ont été chassés à la création d'Israël en 1948. Selon un bilan révisé publié en fin de semaine par le ministère ghazaoui de la Santé, au moins 114 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens dans l'enclave depuis le 30 mars, dont au moins 61 le 14 mai, jour du transfert controversé de l'ambassade américaine de Tel-Aviv à Jérusalem. Ce bilan tient compte du décès de Mohammad Abou Tahoun. Le nouveau bilan ne prend pas en compte des Palestiniens qui auraient été tués à proximité de la frontière avec Israël, et dont les corps seraient entre les mains de l'armée sioniste.