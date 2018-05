LE BATAILLON MIXTE DU MÉCANISME DE COORDINATION MIS EN PLACE AU MALI L'ONU verse 30 millions de dollars aux pays du Sahel

Les premières patrouilles mixtes ont été lancées en mars 2017 à Gao, plus grande ville du nord du pays, prélude d'une armée unifiée. L'idée est de partir vers une armée réunifiée dont l'ossature reste les hommes des trois parties signataires de l'accord.

Le Coordonnateur des secours d'urgence de l'ONU, Mark Lowcock, a débloqué jeudi 30 millions de dollars pour aider quatre pays du Sahel à faire face à la sécheresse aigüe, à la hausse des prix des denrées alimentaires et à la dégradation de la sécurité, a annoncé hier le Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) des Nations unies. Des milliers de familles ont épuisé leurs réserves alimentaires, et ont déjà commencé à réduire leur consommation quotidienne. Près de 1,6 million d'enfants sont menacés de malnutrition grave, et 5 millions de personnes ont besoin d'une aide alimentaire et financière pour faire face à ce qui risque d'être leur pire période de pénurie depuis des années. L'argent débloqué par le Fonds central d'intervention d'urgence (CERF) permettra aux partenaires humanitaires d'aider les populations du Burkina Faso, du Tchad, du Mali et de Mauritanie, selon le communiqué

Par ailleurs, le mécanisme opérationnel de coordination (MOC) a démarré jeudi dernier à Tombouctou, dans le centre du Mali, avec l'installation d'une patrouille mixte, volet prévu dans l'accord de paix et de réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, a indiqué la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali (Minusma).

Les patrouilles mixtes du MOC seront effectuées par les forces armées maliennes, la Coordination des mouvements de l'entente et la coordination des mouvements de l'Azawad (CMA). Elles doivent oeuvrer ensemble pour l'instauration d'un environnement sécurisé dans la région, avec 17 éléments pour chacune des trois parties signataires de l'accord, à savoir la CMA, la Coordination des mouvements de l'entente et le gouvernement malien. Le mécanisme opérationnel de coordination est prévu pour sécuriser les autorités intérimaires, autre disposition de l'accord. Les premières patrouilles mixtes ont été lancées en mars 2017 à Gao, plus grande ville du nord du pays. L'accord de paix et de réconciliation au Mali signé, dans une première étape à Alger en mai 2015 et dans une deuxième phase à Bamako, en juin de la même année, par toutes les parties maliennes à Bamako, avait été conclu après cinq rounds de dialogue, engagés en juillet 2014 sous la conduite d'une médiation internationale, dont l'Algérie était le chef de file.