NUCLÉAIRE IRANIEN Nouveau rendez-vous diplomatique à Vienne

L'Iran a indiqué attendre des mesures concrètes de la part des Européens pour décider si l'accord peut être sauvé, tout en menaçant, dans le cas contraire, de relancer son programme d'enrichissement d'uranium à un «niveau industriel».

L'Iran, les Européens, la Chine et la Russie se sont réunis hier à Vienne pour faire le point sur leurs tentatives de sauver l'accord nucléaire conclu en 2015 avec Téhéran, deux semaines après le retrait fracassant de Washington. Pour la première fois depuis l'entrée en vigueur de l'accord, la réunion de la commission conjointe chargée de superviser l'application du texte s'est tenue sans les Etats-Unis, qui s'en sont retirés le 8 mai. Les autres signataires se sont lancés dans un marathon diplomatique pour tenter de maintenir à flot l'accord destiné à garantir la nature strictement pacifique du programme nucléaire iranien. Dans un rapport paru jeudi, l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a une nouvelle fois attesté que l'Iran continuait à remplir ses engagements. L'agence onusienne «encourage» toutefois Téhéran «à aller au-delà des exigences» posées par l'accord du 14 juillet 2015, afin d'améliorer la confiance, selon ce texte qui doit être examiné prochainement par le Conseil des gouverneurs de l'agence basée à Vienne. L'Iran a indiqué attendre des mesures concrètes de la part des Européens pour décider si l'accord peut être sauvé, tout en menaçant, dans le cas contraire, de relancer son programme d'enrichissement d'uranium à un «niveau industriel». Intervenant sur la question, l'ayatollah Khameneî, guide suprême, a posé huit conditions que les Européens doivent satisfaire pour que Téhéran continue à valider les dispositions de l'accord, parmi lesquelles la protection des entreprises engagées dans la coopération bilatérale et la garantie de l'achat du pétrole iranien. Et c'est dans ce cadre que Téhéran a demandé la réunion de la commission conjointe hier, à Vienne. Les pays signataires et la Commission européenne y ont été représentés par des directeurs politiques ou ministres adjoints des Affaires étrangères. L'UE, la Chine et la Russie souhaitent que l'Iran reste dans l'accord, les Européens estimant que cela n'exclut pas de poursuivre les négociations avec la République islamique sur un texte élargi portant, notamment, sur les missiles balistiques, une demande rejetée catégoriquement par le guide Khameneï. Le but des Européens serait de donner satisfaction, au moins partiellement, au président américain Donald Trump qui reproche à l'accord d'être trop laxiste sur le volet nucléaire, et de ne pas englober les missiles balistiques de Téhéran, ni ses interventions directes ou indirectes dans plusieurs conflits régionaux, comme au Yémen et en Syrie. Plusieurs responsables iraniens ont cependant averti que la réunion de Vienne ne peut être consacrée qu'à l'accord existant, laissant entendre qu'il n'était pas question d'élargir les discussions. Depuis l'entrée en vigueur du texte âprement négocié par les grandes puissances, l'AIEA, qui est chargée d'en vérifier l'application, a toujours attesté que l'Iran remplissait ses engagements.