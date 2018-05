CHINE-ETATS-UNIS Trump a trouvé un accord sur le groupe ZTE

Le président américain Donald Trump a dit, hier, avoir trouvé un accord pour régler le contentieux sur le groupe chinois de télécoms ZTE, provoquant la colère d'élus du Congrès, démocrates ou même républicains. «Je l'ai (ZTE) fermée, maintenant laissons-la rouvrir avec d'importantes garanties sécuritaires, un changement dans le management et le conseil d'administration, l'obligation d'acheter des composants américains et une amende de 1,3 milliard de dollars», a tweeté le président américain. M. Trump a également décrié la politique économique de ses prédécesseurs ayant «laissé l'entreprise de télécoms ZTE prospérer sans contrôles de sécurité». Il a encore fustigé les démocrates pour leurs «soi-disant accords commerciaux qui sont la risée du monde!». Son administration avait imposé mi-avril l'interdiction d'exporter des composants électroniques américains comme les microprocesseurs indispensables à la fabrication des smartphones de ZTE, ce dernier ayant violé ses engagements sur le respect des embargos commerciaux contre l'Iran et la Corée du Nord, selon Washington. Cette interdiction, décrétée pour sept ans, a conduit le groupe chinois à la cessation de l'essentiel de ses activités mettant quelque 75 000 emplois en péril. Or ces sanctions pénalisent aussi les entreprises américaines qui vendaient des composants à ZTE.