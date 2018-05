GHAZA Décès d'un Palestinien blessé par les tirs des soldats israéliens

Un Palestinien blessé dans la bande de Ghaza par des tirs des soldats d'occupation israéliens lors des récentes manifestations pacifiques, a succombé samedi à ses blessures, a indiqué le ministère de la Santé palestinien. Hussein Abou Oweida, âgé de 41 ans, avait été blessé il y a plusieurs jours à l'est de la ville de Ghaza, a ajouté le ministère dans un communiqué sans préciser de date. Les habitants de Ghaza ont pris part entre fin mars et mi-mai à plus de six semaines de mobilisation pour réclamer le droit des Palestiniens de retourner sur les terres dont ils ont été chassés ou qu'ils ont fuies en 1948.Au moins 116 Palestiniens ont été tués par des tirs des soldats israéliens dans l'enclave depuis le début de ce mouvement le 30 mars, selon un nouveau bilan fourni par le ministère de la Santé. La mobilisation a connu sa journée la plus meurtrière le 14 mai, jour du transfert controversé à El Qods occupée de l'ambassade américaine.