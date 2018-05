NÉGOCIATIONS SUR LE BREXIT Barnier ne veut pas jouer à "cache-cache"

Le négociateur en chef de l'Union européenne (UE) sur le Brexit, Michel Barnier, a prévenu hier qu' «une négociation ne peut pas être une partie de cache-cache», appelant le Royaume-Uni à faire preuve de «clarté» sur ses lignes rouges. «Le Conseil européen a clairement indiqué que le Royaume-Uni peut changer d'avis. Nous demandons simplement de la clarté. Car pour négocier de manière efficace, vous devez savoir ce que l'autre partie veut», a expliqué le Français à Lisbonne, lors d'une intervention au congrès de la Fédération internationale pour le droit européen (FIDE). «Si le Royaume-Uni souhaitait modifier ses propres lignes rouges, il devra nous le dire. Le plus tôt sera le mieux! Et évidemment, nous sommes ouverts! Il n'y a pas d'idéologie ou de dogmatisme de notre part», a-t-il souligné.»Si nous voulons poser les bases de notre future relation avant le retrait du Royaume-Uni, nous devons accélérer. De notre côté, nous sommes prêts à discuter au niveau politique. Et, à tout moment, à intensifier nos négociations sur le plan technique, juridique et politique», a ajouté M. Barnier. La veille, le ministre britannique des Finances Philip Hammond avait affirmé que Londres avait «tout à fait conscience que l'heure tourne», rejetant les critiques d'un haut responsable de l'UE qui s'était inquiété des «illusions» britanniques sur la frontière irlandaise.