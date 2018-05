CONFORTANT LE REGAIN D'OPTIMISME DE TRUMP SUR LE SOMMET DE SINGAPOUR Rencontre hier entre les Coréens Moon Jae-in et Kim Jong-Un

Une nouvelle rencontre entre Coréens

M. Trump avait annulé jeudi son sommet prévu à Singapour le 12 juin avec M. Kim. Mais moins de 24 heures après, il avait de nouveau affiché son optimisme, évoquant vendredi le possible maintien du sommet après «des discussions très productives avec la Corée du Nord».

Alors que le président américain a pris son monde à contre-pied en affirmant que le sommet du 12 juin à Singapour aurait «peut-être, finalement, lieu» vingt quatre heures à peine après avoir annoncé dans une conférence de presse solennelle qu'il avait décidé son annulation, le président sud-coréen Moon Jae-in a rencontré hier le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, dans la zone démilitarisée qui sépare les deux Corées, selon un communiqué de la présidence sud-coréenne dont on n'a pas de commentaire sur les péripéties américaines.

Les deux dirigeants se sont entretenus durant deux heures dans le village de Panmunjon, où ils s'étaient déjà rencontrés le 27 avril et avaient publié une déclaration commune dans laquelle ils s'engageaient à améliorer leurs relations. «Ils ont eu un échange de vues et ont discuté des moyens de mettre en oeuvre la déclaration de Panmunjon et d'assurer le succès du sommet américano-nord-coréen», selon un communiqué de la présidence sud-coréenne, ajoutant que M. Moon ferait une déclaration personnelle demain matin.

M. Trump avait annulé jeudi son sommet prévu à Singapour le 12 juin avec M. Kim. Mais moins de 24 heures après, il avait de nouveau affiché son optimisme, évoquant vendredi le possible maintien du sommet après «des discussions très productives avec la Corée du Nord pour que le sommet ait lieu». La présidence sud-coréenne a publié des photographies montrant des poignées de main entre M. Moon et M. Kim ainsi que la soeur de ce dernier, Kim Yo Jong, qui a joué un rôle public important récemment dans les discussions avec le Sud, notamment à la tête d'une délégation venue aux Jeux olympiques d'hiver en février. La rencontre entre MM. Moon et Kim s'est déroulée dans un bâtiment du côté nord-coréen de Panmunjom, le village où avait été signé l'armistice entre les deux Corées en 1953.

Il semble que le président sud-coréen ait tenté de jouer les bons offices pour dégeler les relations, brusquement tendues, entre Pyongyang et Washington. Mais aucune information n'a filtré quant aux arguments échangés par les deux dirigeants coréens. Pourtant, le fait que Kim Jong-Un se soit déplacé au lieu du rendez-vous avec Moon Jae-in soit un message délivré par Pyongyang qui serait prêt à d'éventuelles concessions pour peu que les Etats-Unis en fassent de même. Toute la question reste de savoir de quelles concessions il pourrait s'agir, sachant que Kim Jong-Un a catégoriquement exclu des négociations l'idée même d'une dénucléarisation immédiate et complète de son pays.

Et pour cause, l'arme atomique constitue pour le régime nord-coréen une assurance-vie dont l'abandon pourrait constituer une concession fatale, surtout que les dirigeants américains comme le vice-président Pence ou le secrétaire d'Etat Pompeo n'ont pas cessé de faire allusion au «scénario libyen».