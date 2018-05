KENYA 19 responsables arrêtés pour un détournement de 76 millions d'euros

La police kényane a arrêté 19 responsables, dont l'influent directeur du Service national de la Jeunesse (NYS), pour la disparition d'environ 76 millions d'euros, au moment où la presse locale fait état de plusieurs scandales de corruption. Le directeur du NYS Richard Ndubai ainsi que la plus haute fonctionnaire du ministère de la Jeunesse Lilian Omollo sont les personnalités les plus importantes arrêtées hier à l'aube. «Les suspects sont en détention et nous allons les faire comparaître», a déclaré le chef du Département des enquêtes pénales (DCI) George Kinoti. Les 17 autres suspects sont des subalternes au sein du NYS ainsi que des fournisseurs accusés d'avoir reçu des paiements litigieux. Selon le bureau du procureur, les charges retenues incluent le vol d'argent public, le faux et usage de faux, et l'abus de pouvoir. Le NYS est une institution prodiguant un entraînement paramilitaire à ses jeunes recrues, qui reçoivent aussi un salaire, des formations techniques et travaillent à des projets du gouvernement.