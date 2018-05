LIBYE 4 soldats tués par des mines à l'est du pays

Quatre soldats de l'Armée nationale de libération (ANL) ont été tués et quatre autres blessés dimanche par des mines alors que l'armée progresse vers le sud de la ville de Darna (Est), a indiqué hier un officier de l'armée. «Nos forces ont perdu quatre membres et quatre autres ont été blessés dans l'explosion de nombreuses mines dans le quartier d'Al-Thuhr

Al-Humr, situé au sud de la ville de Darna», a souligné Khalid Mohammed, officier chargé des opérations de l'armée. Des milices extrémistes et le groupe autoproclamé Etat islamique mènent dans cette zone des attaques meurtrières et jalonnent les passages de l'armée à coups de mines, créant un climat permanent d'insécurité.