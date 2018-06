PALESTINE 83 morts et 7000 blessés durant le mois de mai

Le bilan des victimes des tueries israéliennes dans la bande de Ghaza et en Cisjordanie occupée durant le mois de mai fait état de 83 morts dont 10 enfants et quelque 7.000 blessés, a annoncé hier le centre d'études de l'Organisation de Libération de la Palestine (OLP).

Dans son rapport mensuel sur les violations israéliennes contre le peuple palestinien durant le mois de mai dernier, le centre Abdallah Al-Horani pour les études et la documentation de l'OLP, a révélé que «83 palestiniens sont tombés en martyre par balles de l'occupation israélienne en Cisjordanie occupée et dans la bande de Ghaza, dont 10 enfants durant le mois écoulé».

Le centre d'études a constaté une hausse significative du nombre des martyrs et des blessés pendant ce mois dernier comparativement aux mois précédents, en raison du transfert controversé à El Qods occupée de l'ambassade américaine qui a coïncidé avec la 70ème commémoration de la Nakba du peuple palestinien. Ainsi, la mobilisation avait connu sa journée la plus meurtrière le 14 mai et Ghaza avait a elle seule enregistré 79 morts le long de la barrière de sécurité israélienne lors des marches pacifiques du retour. Quatre autres ont trouvé la mort en Cisjordanien occupée et à El-Qods «sachant que les forces de l'occupation israélienne détiennent encore les cadavres de 23 martyrs», a dénoncé WAFA. D'autre part, les forces d'occupation israéliennes ont blessé 6800 citoyens dans la bande de Ghaza et en Cisjordanie occupée par de vraies balles et balles en caoutchouc et de gaz lacrymogène dont plus de 1800 enfants. Durant ce même mois, 490 palestiniens dont des dizaines d'enfants ont été arrêtés en Cisjordanie, dans la bande de Ghaza et à El-Qods. Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a avancé le bilan d'au moins 122 Palestiniens tués par des tirs israéliens depuis la fin mars.

Plus de 13.000 Palestiniens ont également été blessés, dont plus de 3.600 par balles réelles, avait précisé le CICR. Robert Mardini, directeur régional des opérations du CICR au Proche et au Moyen-Orient a récemment relevé qu'au cours de ces sept semaines de violences, «nous avons dépassé le total de blessés de (l'agression) d'août 2014».