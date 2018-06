AFGHANISTAN Au moins 183 civils tués dans les affrontements en mai

Au moins 183 civils afghans ont été tués et 337 autres blessés le mois de mai dans les affrontements et les attaques terroristes, a rapporté hier un groupe de protection et de défense civile.»Plus de 500 civils ont été tués et blessés en mai dans 23 des 34 provinces de l'Afghanistan, ce qui démontre que les parties impliquées dans le conflit n'ont prêté aucune attention au contrôle des pertes civiles», a annoncé le Groupe de défense de la protection civile (Cpag) dans un communiqué de presse.» Des groupes armés ont attaqué des civils au moyen d'attentats-suicides, d'explosions à la bombe en bord de route, d'attaques ciblées et de bombardements au mortier, tandis que les forces de sécurité ont provoqué des pertes parmi les civils au cours d'opérations de raid nocturnes et que les taliban se sont attaqués à eux lors de combats en corps à corps», a indiqué ce groupe. La majorité des victimes a été enregistrée dans la province de Nangarhar avec 26 morts et 136 blessés, toujours selon le même groupe. En avril dernier, 188 civils avaient perdu la vie et plus de 300 autres avaient été blessés à la suite d'attentats terroristes et d'affrontements en Afghanistan, selon un bilan fourni par le Cpag.