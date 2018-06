PROTECTION DES PALESTINIENS Le Koweït va saisir l'AG de l'ONU après le veto américain

L'ambassadeur du Koweït auprès des Nations Unies, Mansour al-Otaibi, membre non permanent au Conseil de sécurité et représentant des Etats arabes, a fait savoir hier qu'il entend saisir l'Assemblée générale de l'ONU sur la question de la protection des populations palestiniennes, après le veto américain vendredi soir à un projet de résolution koweïtien sur cette question. «Nous envisageons d'aller devant l'Assemblée générale, devant d'autres organes de l'ONU pour tenter de trouver un moyen d'accorder une protection internationale aux civils palestiniens», a indiqué Mansour al-Otaibi, cité par des médias, à l'issue du vote. De son côté, l'observateur permanent de la Palestine auprès des Nations Unies, Riyad Mansour, a affiché sa détermination à poursuivre ce combat afin que les civils palestiniens soient protégés par la communauté internationale jusqu'à la fin de l'occupation israélienne. Le diplomate koweïtien a avoué sa déception après le veto américain au projet de résolution défendu par l'Emirat, alors que 10 des 15 membres du Conseil de sécurité de l'ONU avaient voté en faveur de ce texte. Quatre autres (Royaume-Uni, Ethiopie, Pologne, Pays-Bas) se sont abstenus. Les Etats-Unis ont de leur côté soumis un projet de résolution accusant le Mouvement Hamas d'»être responsable des récentes violences dans la bande de Ghaza», s'attirant notamment un veto de la Russie ainsi que l'opposition du Koweït et de la Bolivie, alors que 11 pays se sont abstenus.