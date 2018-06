SYRIE 12 membres d'une même famille tués par la coalition

Au moins douze civils, membres d'une même famille, ont été tués vendredi dans des bombardements de la coalition internationale menée par Washington sur un village tenu par le groupe jihadiste Etat islamique (EI) dans le nord-est de la Syrie, selon une ONG. «Des frappes aériennes et des tirs d'artillerie (vendredi soir) de la coalition internationale contre le village de Hidaj, contrôlé par l'EI, dans le secteur sud de la province de Hassaké ont tué au moins 12 personnes», a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (Osdh). Ces civils, dont deux femmes et leurs enfants, appartenaient tous à une même famille, a-t-il précisé.

Selon l'Osdh, ces décès portent à «20 le nombre de civils tués par la coalition en 24 heures à l'est du fleuve Euphrate», a ajouté l'ONG, qui dispose d'un vaste réseau de sources dans le pays.

Jeudi, huit autres civils, dont trois enfants, avaient péri dans des frappes attribuées également à la coalition dans la province de Deir Ezzor, au sud de celle de Hassaké. Défait par des opérations militaires d'envergure menées contre son «califat» autoproclamé en 2014 sur une zone à cheval sur l'Irak et la Syrie, l'EI contrôle désormais moins de 3% du territoire syrien, notamment des poches désertiques du Centre et de l'Est, selon l'Osdh. Dans la province de Deir Ezzor, les Forces démocratiques syriennes (FDS) soutenues par la coalition internationale tentent de déloger les jihadistes de la rive est de l'Euphrate.

Les FDS «ont élargi depuis deux jours l'étendue géographique de leur offensive pour y inclure le secteur sud de la province de Hassaké», a indiqué l'Osdh. La coalition a indiqué vendredi que ses frappes aériennes en Syrie et en Irak avaient tué «involontairement» 892 civils en près de quatre ans.