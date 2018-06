RAJOY ÉCARTÉ PAR LES AFFAIRES DE CORRUPTION MINANT SON PARTI La Catalogne fait les yeux doux à Pedro Sanchez

Le socialiste Pedro Sanchez prend la tête du gouvernement espagnol

La chute de Rajoy, et l'entrée en fonctions hier d'un nouveau gouvernement régional catalan peut favoriser «une amélioration de la situation». Ce sont les députés indépendantistes catalans qui, avec les nationalistes basques, ont apporté des voix décisives pour la motion de censure contre Rajoy.

L'arrivée au pouvoir en Espagne du socialiste Pedro Sanchez qui a prêté serment hier et doit constituer au plus vite son équipe gouvernementale laisse entrevoir une lueur d'espoir de dégel entre Madrid et les séparatistes catalans, méfiants envers le nouveau chef de gouvernement mais satisfaits du départ du conservateur Mariano Rajoy. Ce sont d'ailleurs les députés indépendantistes catalans qui, avec les nationalistes basques, ont apporté des voix décisives pour la motion de censure contre un Rajoy usé par les scandales de corruption et, du même coup, fait Premier ministre un Pedro Sanchez qui promettait de «rétablir le dialogue» avec la Catalogne.

La chute de Rajoy, et l'entrée en fonctions hier d'un nouveau gouvernement régional catalan peut favoriser «une amélioration de la situation», estime Joan Botella, professeur de Sciences politiques à l'Université autonome de Barcelone. Sanchez, selon lui, pourrait tirer profit des divisions entre les indépendantistes modérés qui, depuis l'incarcération de leurs chefs, ont abandonné l'idée d'une rupture unilatérale avec Madrid et des radicaux comme l'ancien président Carles Puigdemont qui, depuis son exil, veut poursuivre l'affrontement. «Le mouvement indépendantiste est en déclin, il y a des divisions internes, et avec le nouveau gouvernement Puigdemont aura moins d'importance, dit-il. Il est possible que Sanchez aie de la chance».

Sa prestation de serment hier devant le roi Felipe VI coïncidera avec la prise de fonctions du nouveau gouvernement catalan de Quim Torra, qui lèvera automatiquement la tutelle imposée par Madrid sur la région lors de sa tentative de sécession le 27 octobre dernier. Leurs rapports sont toutefois tendus. Sanchez a traité de «raciste» et «suprémaciste» Torra, auteur d'articles insultants pour les Espagnols et les hispanophones. Il l'a même comparé à Jean-Marie Le Pen, l'ex-leader français d'extrême droite. «Les pires insultes sont venues de lui et de son parti», le Parti socialiste ouvrier espagnol (Psoe), a relevé un membre de l'entourage de Torra. «Nous n'en avons pas une bonne opinion mais Rajoy était manifestement pire. Au moins c'est un nouveau venu, qui peut désamorcer la situation et faciliter une certaine détente».

Depuis l'arrivée de Rajoy au pouvoir en 2011, les relations entre Madrid et Barcelone, la métropole catalane, n'avaient fait qu'empirer. Elles ont atteint leur comble avec la violence policière lors du référendum d'autodétermination interdit par la justice le 1er octobre dernier et la déclaration d'indépendance par le parlement catalan le 27 du même mois. Bien que le Psoe de Pedro Sanchez aie soutenu fermement la stratégie de Rajoy dans cette crise, il est historiquement plus sensible aux revendications catalanes que le Parti populaire du gouvernement sortant. Depuis 2013, il propose une réforme fédéraliste de l'Espagne pour accroître les compétences des régions autonomes et Sanchez lui-même reconnaît la Catalogne comme une «nation» au sein de la nation espagnole.»Quoi que le Psoe ait fait de son mieux pour imiter le Parti Populaire (...) en Catalogne il est évident qu'il y a des différences» entre eux, a déclaré pendant le débat sur la censure Joan Tarda, chef du groupe parlementaire Erc, parti indépendantiste catalan de gauche.

De plus, le principal appui des socialistes, qui ne comptent que 84 députés sur 350 à la Chambre, sera la gauche radicale Podemos, le seul parti national à soutenir un référendum d'autodétermination en Catalogne. «Il peut y avoir un changement dans la forme sinon sur le fond, avec une offre de dialogue, une volonté de rouvrir la porte à la recherche d'une solution du conflit», a déclaré Berta Barbet, éditrice du site d'analyse politique Politikon. Néanmoins, toute concession aux séparatistes sera combattue par le Parti Populaire, les libéraux de Ciudadanos qui grimpent dans les sondages avec un discours anti-indépendantiste, et au sein même du Psoe qui avait contraint Pedro Sanchez à abandonner la direction du parti il y a deux ans. «L'opposition sera très dure, reconnaît Barbet, mais arrive un moment où le Psoe pourrait faire une offre différente pour parvenir à une désescalade parce qu'une partie de la société espagnole a compris l'importance de résoudre la question catalane».