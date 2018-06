SELON L'AGENCE NORD-CORÉENNE KCNA Le président syrien pense se rendre en Corée du Nord

Le président syrien Bachar el-Assad a exprimé sa volonté de se rendre à Pyongyang pour rencontrer le dirigeant nord coréen Kim Jong Un, a rapporté hier l'agence de presse officielle de la Corée du Nord, KCNA. En recevant mercredi à Damas les lettres de créances de l'ambassadeur nord-coréen, Mun Jong Nam, M. Assad a déclaré que la Syrie était très attachée à «la pierre fondatrice des relations historiques entre les deux pays posée par le président Kim Il Sung et l'ancien président syrien Hafez el-Assad».»Je vais me rendre en RPDC et y rencontrer Son Excellence Kim Jong Un», a-t-il dit, cité par KCNA, sans spécifier la date d'une telle visite. Selon l'agence, le président syrien a également déclaré que le monde se félicitait «des récents événements remarquables dans la péninsule coréenne rendus possibles par le calibre politique exceptionnel et la direction éclairée de Son Excellence Kim Jong Un». «Je suis sûr qu'il remportera la victoire finale et parviendra sans aucun doute à la réunification de la Corée», a-t-il souligné. Comme il l'a fait par le passé, le gouvernement syrien soutiendra totalement toutes les politiques et mesures des dirigeants de la Corée du Nord, renforçant et développant invariablement ses relations amicales avec la Corée du Nord, a indiqué M. Assad, cité par l'agence KCNA. Pyongyang et Damas entretiennent des relations étroites, qui remontent aux années 1970.