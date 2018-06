AFFAIRE LIBYENNE L'ex-ministre français Claude Guéant entendu par les juges

L'ex-ministre français de l'Intérieur Claude Guéant était entendu hier au tribunal de Paris par les juges d'instruction qui enquêtent sur les accusations de financement libyen de la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy en 2007, selon une source proche du dossier. Celui qui fut aussi secrétaire général de l'Elysée sous la présidence Sarkozy (2007-2012) est arrivé au tribunal pour répondre à cette convocation qui pourrait se conclure par une nouvelle inculpation. Cet interrogatoire dans le bureau des juges Serge Tournaire, Aude Buresi et Clément Herbo, est le premier depuis son inculpation le 7 mars 2015, notamment pour blanchiment de fraude fiscale en bande organisée, en raison d'un virement suspect de 500.000 euros à son bénéfice. L'ex-directeur de campagne, 73 ans, doit s'expliquer après l'inculpation en mars de Nicolas Sarkozy pour «corruption passive», «recel de détournements de fonds publics libyens» et «financement illégal de campagne électorale» puis celle, la semaine dernière, d'Eric Woerth pour «complicité» de ce financement en tant que trésorier de campagne à l'époque. Les magistrats soupçonnent un lien entre un possible financement libyen de cette campagne électorale victorieuse et une forte circulation d'espèces au sein du camp Sarkozy, relevée par les policiers dans un rapport de septembre 2017.