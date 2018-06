PRÉSIDÉE PAR LA SYRIE DEPUIS UNE SEMAINE Les Etats-Unis et Israël boycottent la Conférence du désarmement

Les Etats-Unis ont annoncé qu'ils boycottaient hier la réunion plénière hebdomadaire de la Conférence du désarmement, présidée depuis une semaine par la Syrie, prétextant que Damas utilisait cette fonction pour tenter de «normaliser le régime». «En raison des tentatives répétées de la Syrie d'utiliser sa présidence pour normaliser le régime et son comportement inacceptable et dangereux, nous ne participons pas à la session d'aujourd'hui», a expliqué l'ambassadeur américain Robert Wood. «Nous continuerons de défendre les intérêts des Etats-Unis à la Conférence du désarmement», a-t-il ajouté. La présidence de la Conférence du désarmement est assurée de manière tournante, en fonction de l'ordre alphabétique, et après la Suisse, c'est à la Syrie qu'est revenu ce poste pendant quatre semaines. Pour marquer son opposition, l'ambassadeur des Etats-Unis avait quitté la salle pendant le discours de l'ambassadeur syrien Hussam Edin A'ala qui avait ouvert la session au Palais des Nations, à Genève. L'ambassadrice d'Israël Aviva Raz Shechter avait elle aussi quitté la salle, parlant d'une situation «inacceptable». D'autres délégués du Royaume-Uni, de l'Australie et de la France, avaient aussi exprimé leur opposition à la présidence syrienne.