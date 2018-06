SUD-EST DU NIGER Au moins neuf tués dans des attentats-suicides

Au moins neuf personnes ont été tuées dans une série d'attentats-suicides lundi soir à Diffa, la capitale régionale du sud-est nigérien, proche du Nigeria, a indiqué hier un élu local.»Trois kamikazes se sont fait exploser, pour le moment il y a neuf morts et des blessés», a déclaré sous couvert d'anonymat un élu de la région de Diffa, cible régulière d'attaques des islamistes de Boko Haram. Les kamikazes - «deux jeunes femmes et un homme» - ont fait exploser leur ceinture d'explosifs en différents endroits de la ville, a expliqué l'élu, en précisant qu'une «makaranta», une école coranique, basée dans un quartier populaire de la ville, avait été une des cibles. Les lieux des attentats sont «bouclés par les forces de sécurité qui ratissent la ville «afin de la sécuriser», a confié une source sécuritaire Selon les réseaux sociaux, «trois explosions» ont été entendues «aux environs de 22h00 (21H00 GMT) à Diffa Koura», un vieux quartier de la ville. Ces attaques surviennent alors que le président nigérien Mahamadou Issoufou a entamé lundi une tournée européenne qui l'a conduit à Paris lundi et à Bruxelles mardi. Elles interviennent après plusieurs mois d'accalmie dans la région de Diffa théâtre depuis février 2015 de nombreuses attaques de Boko Haram basé dans le nord-est du Nigeria voisin. Fin avril, Niamey avait annoncé une opération militaire régionale d'envergure dans le bassin du lac Tchad (commun au Niger, au Tchad, au Nigeria et au Cameroun) pour débarrasser la zone des «résidus» de Boko Haram. Cette opération devait permettre «d'installer nos systèmes de sécurité» et de favoriser le retour de milliers de personnes ayant fui depuis 2015 les îles du lac Tchad, avait déclaré à la télévision le ministre nigérien de la Défense Kalla Moutari en jugeant que, même «totalement affaibli», Boko Haram continuait de représenter «une menace réelle». Depuis 2009, le conflit provoqué par Boko Haram a conduit au déplacement de 2,4 millions de personnes dans le nord du Nigeria ainsi qu'au Cameroun, au Tchad et au Niger, selon le Haut Commissariat aux Réfugiés (HCR) de l'ONU. Fin janvier 2018, le HCR a lancé un appel de fonds de 157 millions de dollars (127 millions d'euros) pour venir en aide aux réfugiés déracinés par les violences de Boko Haram dans la région du lac Tchad. Sur le plan économique, le conflit avec Boko Haram dans la région de Diffa retarde notamment la construction d'un oléoduc pour exporter vers le Cameroun, via le Tchad, le pétrole brut produit par le Niger. Niamey a récemment annoncé le début des travaux pour fin 2018. En plus des attaques de Boko Haram dans le sud-est, le Niger doit faire face aux attaques récurrentes des islamistes de groupes sahéliens dans le nord et dans l'ouest.