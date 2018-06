TAXES AMÉRICAINES SUR L'ACIER ET L'ALUMINIUM Les mesures de rétorsion de l'UE en vigueur en juillet

Les mesures de rétorsion de l'UE contre certains produits américains, comme les jeans, le bourbon ou les motos, réponse aux taxes de Washington sur son acier et son aluminium, entreront en vigueur «en juillet», a annoncé mercredi la Commission européenne. «La Commission européenne s'attend à conclure la procédure, en coordination avec les Etats membres, avant la fin du mois de juin, de manière à ce que les nouveaux droits (sur les produits américains) commencent à s'appliquer en juillet», a affirmé le vice-président de l'exécutif européen Maros Sefcovic. Ces mesures de rétorsion sont «pleinement conformes aux règles de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Il s'agit d'une réponse mesurée et proportionnée à la décision unilatérale et illégale prise par les Etats-Unis», a-t-il insisté. Concrètement, la Commission européenne propose aux Etats membres des taxes additionnelles, généralement à hauteur de 25%, sur une liste de produits fabriqués aux Etats-Unis, qu'elle avait préalablement présentée à l'OMC en prévision de la décision américaine.