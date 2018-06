SANCTIONS AMÉRICAINES SUR LE NUCLÉAIRE IRANIEN Paris, Berlin et Londres demandent des exemptions

«En tant que proches alliés (de Washington), nous attendons que les effets extra-territoriaux des sanctions secondaires américaines ne soient pas appliqués aux entreprises et aux citoyens européens», ont-ils formulé.

La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont demandé aux Etats-Unis des exemptions des sanctions américaines pour leurs entreprises présentes en Iran, dans une lettre signée par les ministres des Finances et des Affaires étrangères des trois pays publiée hier. «En tant qu'alliés, nous attendons des Etats-Unis qu'ils s'abstiennent de prendre des mesures qui feraient du tort aux intérêts de défense européens», ont écrit les ministres au secrétaire d'Etat Mike Pompeo et au secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin, dans une lettre datée du 4 juin rendue publique sur Twitter par le ministre français des Finances, Bruno Le Maire. «Même si les Etats-Unis ont décidé de se retirer de l'accord sur le nucléaire iranien, nous sommes toujours convaincus que cet accord est le meilleur moyen pour parvenir à empêcher que l'Iran se dote de l'arme nucléaire», ont-il ajouté dans cette missive, également signée par Federica Mogherini, cheffe de la diplomatie européenne.

«En tant que proches alliés (de Washington), nous attendons que les effets extra-territoriaux des sanctions secondaires américaines ne soient pas appliqués aux entreprises et aux citoyens européens», ont-ils ajouté. Les trois pays espèrent ainsi que les Etats-Unis «respecteront notre décision politique et la bonne foi d'opérateurs économiques qui se trouvent sur le territoire légal européen», tout en demandant des exemptions des sanctions américaines pour les entreprises qui «ont commencé ou conclu des contrats» depuis l'entrée en vigueur de l'accord.

Dans son tweet, diffusé au lendemain de la décision du constructeur automobile PSA de se retirer d'Iran, M. Le Maire a demandé aux autorités américaines «une exemption de toute sanction extraterritoriale américaine pour les entreprises européennes opérant légitimement en Iran et qui doivent pouvoir continuer à le faire!».

Outre M. Le Maire et Mme Mogherini, la lettre a été signée par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, par le ministre allemand de l'Economie, Peter Altmaier, son collègue des Finances, Olaf Scholz, le chef de la diplomatie allemande Heiko Maas, ainsi que le ministre britannique des Finances, Philip Hammond, et son collègue des Affaires étrangères Boris Johnson.

Le président américain Donald Trump a annoncé le 8 mai le retrait des Etats-Unis de l'accord nucléaire signé en 2015 entre l'Iran et les grandes puissances internationales. Cet accord, conclu au terme de deux ans de négociations entre l'Iran, les Etats-Unis, la Chine, la Russie, la Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne, avait permis la levée des sanctions en contrepartie de l'engagement pris par l'Iran de ne pas se doter de l'arme nucléaire.

L'administration américaine précise que les sanctions seront effectives immédiatement pour les nouveaux contrats et donne jusqu'à 180 jours aux entreprises étrangères pour cesser les activités avec l'Iran.