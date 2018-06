CONSEIL DE SÉCURITÉ L'ONU se choisit cinq nouveaux membres

L'Assemblée générale de l'ONU était appelée hier à se choisir cinq nouveaux membres non permanents pour le Conseil de sécurité, parmi lesquels sont assurées de figurer l'Allemagne, la Belgique et l'Afrique du Sud. L'entrée en fonctions des cinq nouveaux est prévue en janvier pour un mandat de deux ans. L'élection a débuté à 14h00 GMT par bulletins de vote en papier

récupérés dans les travées de la grande salle de l'Assemblée générale avant un dépouillement parfois long. Pour gagner, un pays candidat doit obtenir deux tiers des votes des Etats présents au scrutin. Les Nations unies comptent 193 Etats mais «il y aura quelques gars qui auront oublié qu'il y a une élection et qui ne seront pas là», s'amuse un diplomate. Le Conseil de sécurité comprend 15 membres, dont cinq permanents (Etats-Unis, Russie, Chine, France, Royaume-Uni) et 10 non-permanents renouvelés par moitié chaque année pour prise de fonctions six mois plus tard. Juste avant d'entrer en piste, les élus disposent d'une formation accélérée au protocole et coutumes du Conseil.