SELON L'ENTOURAGE DU PRÉSIDENT FRANÇAIS EMMANUEL MACRON Un communiqué final de compromis probable au G7

L'Elysée a fait savoir hier que les négociations en cours au G7 étaient «en bonne voie» d'aboutir à un accord sur un communiqué final, au second et dernier jour du sommet au Canada.

Il y a une «forte probabilité» que les sept signent un communiqué commun, selon Paris, un texte qui mentionnerait toutefois l'exception américaine sur le climat. Sur le commerce, les négociations portent sur une formule qui appellerait à la modernisation de l'Organisation mondiale du commerce, afin de satisfaire la délégation américaine.

Au cas où cette signature commune d'une déclaration finale aurait bien lieu, ce serait un signal fort des pays membres du G7 qui s'étaient, on s'en souvient, quitté l'an dernier sans parvenir à un consensus sur cette question.