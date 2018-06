SYRIE Américains et Russes discutent pour éviter des affrontements

Les hauts commandants militaires américains et russes se sont réunis vendredi à Helsinki pour discuter de la crise syrienne et des moyens d'éviter des affrontements en Syrie entre la Russie et l'alliance menée par les Etats-Unis, selon des communiqués de presse des deux camps. Selon le document publié par les Etats-Unis, les armées américaine et russe «ont entrepris des efforts pour améliorer la sécurité opérationnelle et la stabilité stratégique». Ce communiqué indique que «les deux dirigeants reconnaissent l'importance de maintenir une communication régulière pour éviter toute erreur de jugement». Ils veulent également promouvoir «la transparence et la désescalade dans les zones proches des opérations armées». La délégation des forces armées américaines était dirigée par le président du Comité des chefs d'état-major, le général Joseph F. Dunford Jr. et la délégation des forces armées russes par le chef d'état-major général, le général Valéri Guérasimov. Selon l'agence de presse russe TASS, MM. Gerasimov et Dunford Jr. ont discuté de divers aspects «de la résolution du problème en Syrie et des moyens pour apaiser les tensions et assurer la sécurité en Europe''.