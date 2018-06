LIBYE D'anciens dirigeants de l'ère al Gueddafi bientôt libérés

Des anciens hauts responsables libyens sous l'ère el Gueddafi, condamnés à de lourdes peines, seront libérés prochainement pour «raisons de santé», ont rapporté hier des médias locaux. «Le bureau du procureur général prépare une liste d'officiels de l'ancien régime condamnés par la justice qui vont être libérés dans les jours à venir en raison de leur état de santé», a confié une source au sein du ministère de la Justice en précisant que cette liste «pourrait comprendre plus de dix personnes, notamment Abou-Zeïd Dorda, l'un des dirigeants les plus importants de la Libye. M. Dorda, était directeur de la sécurité extérieure. Il était considéré comme l'une des personnalités les plus importantes de l'ancien régime. Il avait été condamné à mort il y a trois ans. En juillet 2015, la Cour d'appel de Tripoli a condamné 37 anciens responsables sous l'ère el Gueddafi de la peine capitale à l'emprisonnement à vie, en passant par des peines de cinq à douze ans. Plusieurs d'entre eux pourraient être libérés pour la fête de l'Aïd el-Fitr», et «les autres à la fin du mois», a indiqué la même source.