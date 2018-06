ETATS-UNIS Trump accuse l'Opep de faire monter les prix du pétrole

Le président américain Donald Trump a accusé hier l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) de faire monter les prix du pétrole, dans un tweet envoyé peu après son retour de Singapour et son sommet historique avec Kim Jong Un. «Les prix du pétrole sont trop élevés, c'est encore l'Opep qui est à la manoeuvre. Pas bon!», a tweeté le président, alors que deux importants producteurs -l'Arabie saoudite et la Russie- ont dit vouloir mettre sur la table une hausse des seuils de production lors de leur prochaine réunion sur le sujet le 22 juin à Vienne. Avant l'intervention présidentielle, les prix du pétrole étaient en recul aussi bien pour le baril de référence à Londres que pour celui coté à New York sous l'effet de la confirmation par l'Agence internationale de l'Energie (AIE) de la hausse de la production par l'Arabie saoudite. Les prix de l'essence à la pompe -une dépense qui influe beaucoup sur le moral de la population aux Etats-Unis- est en moyenne de 2,909 dollars pour un gallon (environ 3,8 litres) pour de l'essence ordinaire alors qu'il était de 2,329 dollars il y a un an, selon les chiffres compilés par AAA, l'association nationale des clubs automobiles.