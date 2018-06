APRÈS LE SOMMET TRUMP - KIM À SINGAPOUR Beaucoup de questions en suspens

Le sommet Trump-Kim Jong- Un à Singapour a marqué la semaine diplomatique. Ce dernier s'est conclu en une vague déclaration de principes, une série de photos-sourires plus ou moins détendus et une surprise: la promesse du président américain de suspendre les exercices militaires avec la Corée du Sud, un geste de bonne volonté adressé à la Corée du Nord mais sans avoir préalablement informé ses alliés sud-coréen et japonais. Si les images ont fait le tour du monde, plusieurs questions demeurent à propos du sommet de Singapour. Que s'y est-il réellement passé? Américains et Nord-Coréens ont-ils obtenu ce qu'ils étaient venus chercher? Les protagonistes en sont-ils sortis dans une meilleure ou une moins bonne posture après cette rencontre? Pour tenter de répondre à ces questions, la presse américaine a mis en perspective une liste des vainqueurs et des perdants, dont font partie les nombreux prisonniers politiques, jamais mentionnés au cours de ce sommet. Le président américain Donald Trump s'est plaint dimanche dernier, dans une série de tweets, d'un manque de reconnaissance aux Etats-Unis à la suite du sommet tenu avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. L'accord sur une dénucléarisation de la Corée du Nord a été salué et célébré partout en Asie, écrit-il, alors qu'aux Etats-Unis, beaucoup préfèrent toutefois que l'accord échoue plutôt que de lui accorder une victoire et cela le chagrine quelque peu. Donald Trump a ainsi été critiqué, même dans son propre parti où les réactions sont restées prudentes. Dans un sondage réalisé par la chaîne ABC et le Washington Post, 55% des Américains déclarent qu'il est trop tôt pour évaluer positivement le sommet. Une majorité dit également «attendre de voir» ce qu'il va se passer en ce qui concerne les affirmations récurrentes de Donald Trump selon lesquelles la Corée du Nord ne représente plus une menace nucléaire. Donald Trump a tweeté dimanche qu'un accord avec Kim sauverait probablement des millions et des millions de vies. Il a réitéré sa demande de suspendre les manoeuvres conjointes avec la Corée du Sud pendant la phase de négociation. Cette requête avait surpris ses alliés et également le Pentagone. Les Etats-Unis n'auraient rien sacrifié, contrairement à ce que les «fake news» (fausses informations) affirment dans une action coordonnée, a encore écrit Trump. «Nous avons tant reçu pour la paix dans le monde et à la fin, il y aura encore beaucoup plus», a-t-il mystérieusement ajouté. La presse américaine a en outre longuement évoqué le clip vidéo de la Maison-Blanche à la gloire de la nouvelle relation américano-nord-coréenne. Tous les codes du genre se retrouvent dans cette réalisation signée «Destiny Picture» (on n'invente rien) dont le titre «une histoire d'opportunités» cherche à valoriser «une nouvelle histoire, un nouveau départ, un départ de paix. Deux hommes, deux chefs, une destinée». Le tout n'est qu'une succession de clichés sur des monuments, des paysages naturels ou urbains et, surtout, les singularités culturelles des deux nations. «L'histoire n'est qu'un éternel recommencement, avec des périodes de paix relative et des moments de grandes tensions», poursuit le narrateur. «Il n'existe que deux options: celle de revenir en arrière (sur fond de tir de missile, d'explosion) ou celle d'aller de l'avant. Un nouveau monde peut voir le jour aujourd'hui basé sur l'amitié, le respect et la bonne volonté.» Reste à voir si les espoirs de paix et de dénucléarisation, comme le suggère ce clip vont se réaliser. «Les portes des opportunités sont prêtes à s'ouvrir, avec des investissements venus du monde entier. Un monde dans lequel vous pouvez avoir accès aux innovations médicales, à des ressources en abondance, aux techniques d'innovation et à de nouvelles découvertes», suggère en conclusion la vidéo.