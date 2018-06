FORUM D'OSLO Messahel s'entretient avec son homologue norvégienne

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, s'est entretenu, hier à Oslo, avec son homologue norvégienne, Ine Eriksen Soreide, en marge de sa participation au Forum d'Oslo, dont les travaux se déroulent les 19 et 20 juin. L'entretien a porté sur les relations bilatérales et les voies et moyens de leur renforcement. Sur le plan politique, les deux ministres se sont félicités de la qualité des relations qui lient les deux pays et qui constituent «une bonne assise pour le développement d'une coopération économique importante et diversifiée entre l'Algérie et la Norvège». Dans ce cadre, les deux ministres ont convenu de «travailler conjointement en vue d'accompagner les milieux d'affaires des deux pays à identifier des créneaux de coopération à même d'intensifier les échanges commerciaux et de développer les investissements». M. Messahel et Mme Soreide ont également abordé la thématique principale du Forum d'Oslo qui s'articule autour de la médiation. A cet égard, le ministre des Affaires étrangères a exposé l'approche algérienne et les efforts en matière de règlement des conflits, en privilégiant les solutions politiques basées sur le dialogue et la réconciliation nationale, loin de toute ingérence étrangère. Les deux ministres ont, dans le même temps, abordé les situations de crises et de conflit notamment au Mali, en Libye ainsi que la situation au Sahel en général. Les questions de la lutte contre le terrorisme et de la déradicalisation ont également été abordées par les deux ministres. M. Messahel participe au Forum d'Oslo en tant que Paneliste sur la situation au Mali et en Libye.