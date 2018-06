LES MINISTRES DE L'OPEP ARRIVENT AUJOURD'HUI À VIENNE Leurs réunions auront lieu sous tension

Les ministres de l'Opep arrivent à Vienne à partir d'aujourd'hui pour assister à des réunions qui s'annoncent tendues, vendredi et samedi, l'Arabie saoudite et la Russie devant tenter de convaincre les autres membres d'augmenter leurs objectifs de production. Certains d'entre eux ne sont pas en mesure de relancer leurs extractions et s'opposent déjà à une révision des objectifs de limitation de la production fixés fin 2016 et valables jusqu'à fin 2018. «Les géants russes et saoudiens ont donc quelques jours pour convaincre le cartel et ses 10 partenaires», disent les experts qui augurent «d'une cession très politique». Au premier rang des récalcitrants, l'Iran, qui voit d'un mauvais oeil son rival régional saoudien exiger une révision qui risque de faire baisser les prix du pétrole, tandis que Téhéran, pénalisée par les sanctions américaines, ne pourra pas augmenter ses extractions.