IRAK La plus grande tribu demande des armes pour contrer Daesh

Le chef de la plus grande tribu irakienne a réclamé des armes pour se défendre contre le groupe État islamique (EI) après que plusieurs de ses membres ont été enlevés et tués dans le centre du pays.´´Les forces de sécurité sont incapables de contrôler le territoire sur lequel vivent les Chammar et les autres tribus´´, assure dans un communiqué, publié mardi soir, cheikh Abdallah Hmeidi Ajil al-Yawar, le plus important chef de cette tribu, qui s'étend de la Syrie jusqu'à l'Arabie saoudite. ´´Il faut que le chef des forces armées (le Premier ministre NDLR) recrute pour l'armée et forme des brigades tribales qui doivent être équipées avec des armes comme celles possédées par Daesh´´, ajoute-t-il. Les rapts des membres de la tribu Chammar se sont poursuivis avec la disparition mardi d'un chauffeur de minibus à Wadi al Safa, dans la province de Salaheddine, selon la police. Dimanche, des membres de l'EI avaient attaqué plusieurs villages ou hameaux dispersés l'immense région désertique de Jazira qui s'étend de l'ouest de Baghdad jusqu'en Syrie et kidnappé 30 personnes. Le corps de sept d'entre elles avaient été retrouvés et les forces de sécurité cherchaient les autres.