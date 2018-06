Quel scénario pour ces élections?

Par Chaabane BENSACI -

Reste le fait que les législatives qui vont se jouer en un seul tour pourraient constituer aussi bien le plat de résistance que celui des grandes surprises. D'aucuns rêvent de voir en effet l'AKP perdre la majorité qu'elle détient depuis des années.

La Turquie votera demain à la faveur d'un double scrutin présidentiel et législatif, considéré comme un défi électoral majeur pour le président Recep Tayyip Erdogan, au pouvoir depuis quinze ans. Le 24 juin, la question sera surtout de savoir si M. Erdogan remporte la présidentielle dès le premier tour et s'il maintient la majorité de son parti, l'AKP, au parlement. Si aucun candidat ne remporte plus de 50% des voix, dès le premier tour de la présidentielle, un second tour se tiendra le 8 juillet.

En admettant que M. Erdogan remporte la présidentielle au premier tour et que l'AKP reste majoritaire au parlement, on sera en présence du scénario idéal que l'actuel chef de l'Etat souhaitait obtenir lorsque, mi-avril, il a convoqué ces élections, un an et demi avant leur date prévue, espérant prendre l'opposition au dépourvu. Mais si M. Erdogan était alors confiant, la probabilité de voir ce scénario se réaliser a quelque peu reculé, en partie à cause d'une récente dégradation de la situation économique. Le président Erdogan «s'attend à renforcer son pouvoir», notamment grâce à une révision constitutionnelle qui renforce considérablement les pouvoirs du président et dont les principales dispositions entrent en vigueur après les élections, «mais il n'a pas le soutien majoritaire des électeurs turcs», estiment des analystes du Center for American Progress.

Il se pourrait, si l'on considère cette analyse, qu'il y ait un second tour. Bien sûr, tout indique que M.Erdogan aura le plus grand nombre de voix, demain soir, mais l'hypothèse d'un décompte suffisant des voix pour l'emporter au premier tour se heurte aux récents sondages montrant que l'opposition a retrouvé un certain allant.

Le candidat du CHP, Muharrem Ince, est en effet son rival le plus en vue et il a réussi une campagne qui semble lui avoir donner un certain crédit. Pour peu que les autres prétendants lui apportent leur soutien, rien d'étonnant à ce que le second tour devienne une réalité au soir des élections de demain. Mais cela demeure du domaine des hypothèses. Et, qui plus est, cela ne remettrait guère en question la forte probabilité d'un triomphe de Recep Tayyip Erdogan face à n'importe lequel de ses concurrents, à l'heure actuelle.

D'aucuns rêvent de voir en effet l'AKP perdre la majorité qu'elle détient depuis de longues années, auquel cas le pays se réveillerait victime d'un puissant séisme qui mettrait à mal l'image difficilement façonnée d'une Turquie conquérante et maîtrisant son destin régional, voire même international.

Il se peut, contre toute logique, que la représentation au sein du Parlement, devienne disputée mais les électeurs turcs sont parfaitement conscients que, dans le contexte actuel fait d'incertitudes et de menaces internes et extérieures, ce serait là un coup mortel porté çà une économie euphorique, malgré des signes de crise monétaire récurrente.

Et nul ne voudrait porter la responsabilité d'une telle dérive, sachant qu'en juin 2015, lorsque l'AKP avait perdu pour la première fois la majorité au Parlement, Erdogan avait aussitôt convoqué de nouvelles élections, montrant clairement son refus de composer avec qui que ce soit dans le domaine politique.

Il faut dire qu'outre le CHP, la présence du parti pro-kurde HDP, résolument hostile à l'AKP et surtout à Erdogan, ne constitue pas un facteur d'entente cordiale.