PRÉSIDENTIELLE ET LÉGISLATIVES DEMAIN EN TURQUIE Le pari audacieux d'Erdogan

Par Chaabane BENSACI -

Le président turc arrive en Algérie en pensant à l'Afrique

Partenaire encombrant de l'Otan et des Etats-Unis, Erdogan a aussi opéré un rapprochement spectaculaire avec Vladimir Poutine, scellant un pacte sur des questions où leurs positions s'opposent quand elles ne s'affrontent pas.

Quelques mois après avoir renforcé les pouvoirs dévolus au premier magistrat du pays par la Constitution, voilà que le président turc Recep Tayyip Erdogan, se présente à l'élection de demain pour un nouveau mandat qui ne devrait connaître aucune bourrasque malgré les rodomontades d'une opposition qui crie volontiers aux dérives autoritaires. M. Erdogan, 64 ans, dirige la Turquie depuis 2003, d'abord en tant que Premier ministre, ensuite, dès 2014, en qualité de président.

C'est un pays qu'il a méthodiquement, et au pas de charge, transformé de fond en comble, à coups de projets de développement pharaoniques et d'une politique centrée exclusivement sur la croissance. Cela sans compter une main de fer dans la mobilisation du champ d'expression religieuse alliée à une démarche de leader-ship politique conséquente, puisque la Turquie constitue aujourd'hui un des acteurs prédominants sur la scène internationale et plus particulièrement en Europe et au Moyen-Orient. Erdogan a pris en compte la chute dramatique de la monnaie turque qui préfigure une crise inquiétante et il a modifié le calendrier électoral en convoquant des élections anticipées, prévues initialement en novembre 2019, afin d'anticiper les défis et les nuages qui s'amoncèlent au moment où le futur vainqueur de la présidentielle va profiter du renforcement des pouvoirs qu'il a obtenus par référendum, un an à peine après avoir échappé à une tentative de coup d'Etat fomenté par des militaires et des politiques factieux.

En lui consacrant un numéro spécial, un mois auparavant, un magazine français a donné le ton de la cabale. Cette estocade, aux relents sionistes avérés, tombait à point nommé après les initiatives du président turc face aux exactions d'Israël dans la bande de Ghaza, confortées par le silence assourdissant de certaines capitales arabes. Partenaire encombrant de l'Otan et des Etats-Unis, Erdogan a aussi opéré un rapprochement spectaculaire avec Vladimir Poutine, scellant un pacte sur des questions où leurs positions s'opposent quand elles ne s'affrontent pas, comme le dossier syrien, et concluant surtout un partenariat stratégique qui inquiète aussi bien l'UE que les Etats-Unis.

Si M. Erdogan a effectivement tendance, comme tous les dirigeants arabes et musulmans, à nourrir ses proches au plancton du pouvoir, il n'en a pas moins transformé, au cours d'une décennie de gestion musclée et entreprenante, le pays en profondeur. La Turquie qui était alors au bord de l'indigence offre désormais l'image d'une puissance avec laquelle il faut bon gré mal gré compter. Ambitieux et visionnaire, Recep Tayyip Erdogan a tout de suite regarder vers l'Afrique et, tradition oblige, il a aussitôt situé son port d'attache en Algérie. En choisissant notre pays comme tête de pont pour son avancée continentale, il a sans doute voulu privilégier l'histoire commune et l'aventurisme politique, mais c'est aussi le geste d'un stratège qui entend rivaliser d'ingéniosité avec les pays implantés ad vitam aeternam dans leur pré-carré africain pour s'y frayer, peu à peu, une place à la hauteur de ses nouvelles et grandes ambitions. Et c'est pour cela qu'il s'efforce de faire de l'Algérie son premier partenaire économique, convaincu que notre pays sera la porte sublime à partir de laquelle son leader-ship sera fructifié, et l'aura de la mouvance islamiste des Frères musulmans dont il est devenu le porte-étendard en pleine ascension. Un pari à la fois audacieux et distendu dont est revenu son voisin iranien, le peuple algérien ayant pris bonne note des terribles dommages que le pays a vécu au cours de la décennie noire, une expérience qui met hors-jeu tous ceux qui entreprennent d'utiliser l'islam comme une chapelle politique.