NORD-EST DU NIGERIA 5 morts dans un raid de Boko Haram contre un village

Au moins cinq personnes ont été tuées et six blessées dans un raid mené contre un village du nord-est du Nigeria par des militants du groupe jihadiste Boko Haram, ont indiqué hier des habitants du village. Un kamikaze s'est d'abord fait exploser près d'un groupe de villageois qui dormaient en plein air à Tungushe vers minuit dans la nuit de vendredi à samedi, avant que des militants embusqués ne commencent à leur tirer dessus, a expliqué un des habitants, Mustapha Muhammad. «Cinq personnes ont été tuées et six blessées dans l'attaque», a expliqué Mustapha Muhammad joint par téléphone depuis son village, à six kilomètres au nord de Maiduguri, capitale de l'Etat de Borno et berceau historique de Boko Haram. Umara Kyari, une autre habitante de Tungushe, a fourni le même bilan et ajouté que les assaillants avaient incendié huit huttes et trois véhicules avant de voler une centaine de têtes de bétail. «Heureusement, les vaches sont revenues toute seules dans la nuit. Je pense que les assaillants ne sont pas habitués à conduire du bétail et ils n'ont pas pu les contrôler», a-t-elle ajouté. L'insurrection jihadiste de Boko Haram a fait plus de 20.000 morts et près de 2,3 millions de déplacés depuis 2009 dans le nord-est du Nigeria.