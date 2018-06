SITUATION EN LIBYE Messahel s'entretient avec Ghassane Salame

Le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel s'est entretenu hier avec le représentant du secrétaire général des Nations unies, Ghassane Salame, en marge de sa participation au Forum d'Oslo. L'entretien a porté sur les derniers développements concernant la situation en Libye. Ghassane Salame a informé le ministre des Affaires étrangères des derniers développements de la situation en Libye notamment à la lumière de la dernière rencontre de Paris et de ses résultats. Il l'a également informé du contexte politique et économique dans le pays et des étapes futures dans la mise en oeuvre de la feuille de route onusienne.

Le ministre des Affaires étrangères a réitéré, pour sa part, le soutien de l'Algérie à la feuille de route onusienne et aux efforts du représentant du secrétaire général des Nations unies pour accompagner les Libyens vers une sortie de crise. Il a ajouté que l'Algérie salue également tous les efforts qui tendent à soutenir le processus politique mené par les Nations unies.