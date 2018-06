YÉMEN L'Arabie saoudite intercepte un missile houthi

L'Arabie saoudite a intercepté, hier, un missile balistique lancé depuis le Yémen qui ciblait Khamis Mushait, une ville frontière du sud du pays, a rapporté la chaîne de télévision locale Al Arabiya.

Le missile faisait partie d'une série d'attaques menées par les milices du mouvement yéménite Ansaruallah, dit houthi, sur différentes villes saoudiennes, principalement à la frontière.

La plupart de ces missiles ont été interceptés par les forces aériennes saoudiennes, mais quelques-uns sont tombés dans des zones résidentielles et ont fait des victimes et des dégâts. L'Arabie saoudite conduit une coalition arabe contre les Houthis et soutient le gouvernement yéménite en exil depuis mars 2015.