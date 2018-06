AU MOINS 49 BLESSÉS DONT PLUSIEURS GRIÈVEMENT Le Zimbabwe secoué par l'attentat qui a visé son président

L'attentat à l'explosif inédit qui a visé une réunion de campagne du président du Zimbabwe Emmerson Mnangagwa a plongé hier le pays dans l'incertitude, à un mois de ses premières élections de l'ère post-Robert Mugabe. L'engin non identifié a explosé juste après un discours prononcé par le chef de l'Etat et candidat à la présidentielle - sorti indemne - devant des

milliers de ses partisans réunis dans un stade de la grande ville du sud Bulawayo, un fief de l'opposition. Au moins 49 personnes ont été blessées, certaines grièvement, selon un nouveau bilan donné dimanche par la police. Parmi elles figurent les deux vice-présidents du pays, Constantino Chiwenga et Kembo Mohadi, ainsi que plusieurs hauts dirigeants du parti au pouvoir, la Zanu-PF, pour la plupart superficiellement atteints. L'attaque n'a pas encore été revendiquée mais le président a dénoncé un «acte lâche» qui le visait personnellement. «C'est l'oeuvre de mes ennemis mortels, il y a déjà eu de nombreuses tentatives», a-t-il déclaré à la télévision nationale. «J'ai l'habitude. On est rentré par effraction dans mon bureau à six reprises. On a tant de fois mis du cyanure dans mon bureau... Mais je continue». Agé de 75 ans, Emmerson Mnangagwa a pris les rênes du Zimbabwe après la démission de Robert Mugabe. Sauf énorme surprise, M. Mnangagwa est assuré de remporter la présidentielle face à son rival du MDC, orphelin de son chef historique Morgan Tsvangirai décédé en février.