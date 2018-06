ELLE EST ÉVOQUÉE PAR MIKE POMPEO Probable rencontre prochaine entre Trump et Poutine

Le président Donald Trump rencontrera probablement son homologue russe Vladimir Poutine «dans un avenir plutôt proche», a déclaré le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, dans une interview à la chaîne MSNBC. M. Trump a lui même évoqué jeudi une possible nouvelle rencontre avec M. Poutine en juillet. Le secrétaire d'Etat a précisé que les arrangements de l'entrevue au sommet seraient discutés à l'occasion d'un déplacement à Moscou de John Bolton, conseiller à la sécurité nationale de M. Trump. «Je sais que l'ambassadeur Bolton prévoit de se rendre à Moscou. Il rencontrera son homologue et je pense qu'il est probable que le président Trump rencontrera son homologue dans un avenir plutôt proche suivant cette réunion», a dit le secrétaire d'Etat Pompeo à MSNBC. Le président américain doit participer les 11 et 12 juillet au sommet de l'Otan à Bruxelles, avant d'effectuer une visite au Royaume-Uni, le 13 juillet, au cours de laquelle il doit rencontrer la Première ministre Theresa May et la reine Elizabeth II. Début juin, M. Poutine avait indiqué qu'il était prêt à rencontrer M.Trump, précisant que beaucoup de pays, notamment l'Autriche, étaient prêts à accueillir ce tête-à-tête très attendu. La dernière rencontre entre Vladimir Poutine et Donald Trump remonte à novembre 2017, au Vietnam.