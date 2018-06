Le chef de l'Otan le félicite

Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg a félicité hier le président turc Recep Tayyip Erdogan pour sa réélection, tout en rappelant les «valeurs fondamentales» de l'Alliance, tandis que la Commission européenne a exprimé son souhait de voir la Turquie rester «engagée» avec l'UE.»Je vais féliciter le président Erdogan pour sa réélection en tant que président. Je félicite aussi le peuple turc pour la participation élevée aux élections», a déclaré le Norvégien à son arrivée à une réunion des ministres des Affaires étrangères et de la Défense à Luxembourg. La Commission européenne, elle, attend l'évaluation finale de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) sur la tenue des élections. «Nous espérons que sous la direction du président Erdogan, la Turquie restera un partenaire engagé avec l'UE sur des sujets majeurs d'intérêt commun, comme la migration, la sécurité, la stabilité de la région et la bataille contre le terrorisme», a déclaré le porte-parole de la Commission, Margaritis Schinas, sans plus de commentaires. M. Erdogan a remporté dimanche un nouveau mandat de cinq ans dès le premier tour des élections, pour lequel ses prérogatives de président seront considérablement renforcées après une réforme constitutionnelle adoptée l'an dernier. La Turquie est un membre important au sein de l'Alliance atlantique de par sa situation stratégique sur son flanc Sud et sa proximité géographique avec la Russie, et joue un rôle clé dans le combat contre le groupe Etat islamique (EI) dans la zone irako-syrienne. Mais des tensions sont apparues avec d'autres membres de l'Alliance, notamment à cause du rapprochement entre Moscou et M. Erdogan, qui a signé un contrat pour l'achat de missiles de défense aérienne russes.

Les relations sont aussi tendues avec les Etats-Unis qui soutiennent des forces kurdes - considérées comme «terroristtes» par la Turquie - dans la guerre contre l'EI. Par ailleurs, les purges massives qui ont touché des opposants et des journalistes après une tentative manquée de putsch en juillet 2016 ont suscité l'inquiétude de l'Europe. «L'Otan est fondée sur quelques valeurs fondamentales: la démocratie, l'Etat de droit, les libertés individuelles. Personnellement, j'attache beaucoup d'importance à ces valeurs et je souligne leur importance dans de nombreuses capitales de l'Otan, dont Ankara, quand j'y rencontre des dirigeants turcs», a ajouté

M. Stoltenberg à Luxembourg.