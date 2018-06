LA VILLE AU NORD-OUEST DE LA SYRIE A ÉTÉ INVESTIE PAR L'ARMÉE TURQUE 9 morts dans un double attentat à Afrine

Au moins neuf personnes ont été tuées hier en Syrie dans un double attentat qui a frappé la ville d'Afrine (nord-ouest), ex-bastion de la communauté kurde conquis par l'armée turque et des supplétifs syriens, a rapporté une ONG. Cinq civils et quatre combattants syriens alliés aux forces d'Ankara ont péri dans ce double attentat qui n'a pas été revendiqué, a indiqué l'Observatoire syrien des droits de l'homme (Osdh). Les forces turques et leurs supplétifs syriens ont conquis en mars la région d'Afrine, alors sous contrôle d'une milice kurde, les Unités des protections du peuple (YPG). Depuis, les soldats turcs et les rebelles sont régulièrement la cible d'attaques.»Une moto piégée a explosé près d'une position des forces turques dans la ville», a déclaré l'Osdh. «Une voiture piégée a visé une patrouille de sécurité des rebelles, sur une place du centre-ville», a-t-il ajouté. Un haut commandant rebelle, a confirmé les deux attentats, accusant une «cellule» de combattants kurdes d'être derrière les explosions.

Après avoir perdu la ville, l'administration semi-autonome kurde avait promis «la résistance» face aux forces d'Ankara, s'engageant à mener des «attaques éclairs». Déclenché en 2011, le conflit en Syrie s'est complexifié au fil des ans avec l'implication de pays étrangers et de groupes jihadistes, sur un territoire de plus en plus morcelé.