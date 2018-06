POUR LA PREMIÈRE FOIS DANS UN SOMMET DE L'UA La question du Sahara occidental sera traitée "à part"

La question du Sahara occidental sera inscrite, pour la première fois, comme un «point à part et séparé» des autres questions à l'ordre du jour du 31ème sommet de l'Union africaine (UA), a révélé hier à Nouakchott le ministre sahraoui des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Salek.»Ce sommet est un tournant important pour la question du Sahara occidental car c'est la première fois qu'elle est inscrite à l'ordre du jour du sommet comme un point à part et séparé des autres questions», a-t-il indiqué, à la veille de la tenue du sommet des chefs d'Etat et de gouvernement de l'UA, prévu dimanche et lundi dans la capitale mauritanienne. La question du Sahara occidental ne sera pas traitée dans le cadre «général et global des conflits», a-t-il précisé, expliquant qu'elle sera abordée et débattue au niveau des chefs d'Etat et de gouvernement, lesquels recevront pour la première fois également un «rapport exclusif et séparé» sur cette question. Elaboré par le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, le rapport a été établi en vertu d'une résolution du sommet de l'UA de janvier dernier à Addis-Abeba, au cours duquel il a été demandé aussi à la République arabe sahraouie démocratique (Rasd) et au Maroc de négocier en vue de résoudre le conflit.