RÉPONDANT AU SOUHAIT DE TRUMP DE RÉDUIRE LE COÛT DU BARIL Le roi d'Arabie saoudite "d'accord pour augmenter la production"

Le président américain Donald Trump a indiqué hier que le roi Salmane d'Arabie saoudite avait accepté sa demande d'augmenter la production de pétrole. «Je viens de parler avec le roi Salmane d'Arabie saoudite et je lui ai expliqué que, en raison des tensions et dysfonctionnements en Iran et au Venezuela, je demande que l'Arabie saoudite augmente la production de pétrole, peut-être de 2.000.000 de barils, pour combler la différence», a tweeté M. Trump, ajoutant: «Les prix sont trop hauts! Il a été d'accord». L'Organisation des pays exportateurs de pétrole (Opep) a avalisé le 23 juin avec la Russie et ses autres partenaires -un groupe de 24 pays qui assurent plus de 50% de la production mondiale d'or noir- le principe d'une hausse de production. Selon l'Arabie saoudite et la Russie, cela représenterait une hausse d'»un million de barils par jour», ce qui répondrait à la hausse attendue de la demande mondiale. Le cartel et ses alliés sont liés depuis fin 2016 par un pacte de limitation de la production pour faire remonter les cours. Ce qui a semble-t-il fonctionné puisque le baril de Brent, référence sur le marché mondial, est passé d'environ 50 dollars fin 2016 à plus de 80 dollars en mai.i.