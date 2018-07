TROUPES AMÉRICAINES STATIONNÉES EN ALLEMAGNE Washington étudie leur retrait

Malgré les démentis de responsables du Pentagone, Trump maintient ses menaces en réclamant aux pays européens, dont la France et l'Allemagne, une contribution accrue au budget de l'Otan.

C'était une de promesses de campagne du candidat Donald Trump à la Maison Blanche: le retrait des troupes américaines stationnées en Europe, notamment, devait s'effectuer inexorablement. C'est ainsi que le Pentagone étudie le coût d'un départ ou d'un transfert des militaires américains stationnés en Allemagne, le plus important contingent hors des Etats-Unis, comme l'a rapporté vendredi le quotidien Washington Post.

L'idée a déjà été évoquée par le président américain Donald Trump lors d'une réunion avec ses responsables militaires. Elle a provoqué l'inquiétude des pays européens membres de l'Otan, qui ignorent si M. Trump est sérieux ou s'il souhaite mettre la pression avant un sommet de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord à Bruxelles, les 11 et 12 juillet.

Il a notamment envoyé une lettre comminatoire à sept pays de l'Alliance, dont l'Allemagne, pour les rappeler à l'ordre sur leur engagement de consacrer 2% de leur Produit national brut aux dépenses militaires d'ici 2024. M. Trump dénonce régulièrement la part, trop importante selon lui, payée par Washington dans le budget de l'Organisation.

L'Allemagne, dont les relations se sont tendues avec Washington ces derniers mois, a déjà annoncé qu'elle ne pourrait tenir sa promesse. Parmi les options examinées figurent le rapatriement aux Etats-Unis d'une grande partie des troupes, qui comprennent environ 35.000 militaires d'active, et le transfert de tout ou partie du contingent en Pologne, un allié politique que Donald Trump cite en exemple pour avoir atteint l'objectif demandé de 2%.

Un porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche a démenti dans un communiqué avoir demandé une analyse sur un éventuel retrait des troupes stationnées en Allemagne. Le porte-parole du Pentagone Eric Pahon a également démenti toute idée de retrait, soulignant que le ministère «examine régulièrement le positionnement des troupes et les analyses coûts-bénéfices».»Nous restons engagés auprès de (l'Allemagne), notre allié au sein de l'Otan, et auprès de l'Alliance de l'Otan», a-t-il ajouté.

M. Trump a toutefois multiplié les critiques contre l'Otan, qualifiée d'»obsolète» pendant la campagne de 2016 et récemment de «plus néfaste» que l'Accord de libre-échange nord-américain (Aléna) qu'il dénonce. Les troupes américaines sont présentes en Allemagne depuis la Seconde guerre mondiale et le pays sert de base arrière aux opérations américaines en Afrique et au Moyen-Orient. L'Otan s'est avérée cruciale pour la sécurité occidentale depuis des décennies.