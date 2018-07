FRANCE Nouvelle évasion spectaculaire d'un braqueur par hélicoptère

Le braqueur récidiviste Redouane Faïd, 46 ans, s'est évadé par hélicoptère avec la complicité d'un «commando armé» hier matin de sa prison en région parisienne, cinq ans après une première évasion spectaculaire d'une autre prison française. L'opération, qui s'est déroulée vers 11H30 locales, a duré «quelques minutes» et n'a fait ni blessé ni otage, a-t-on appris auprès de l'administration pénitentiaire (AP). «Un commando armé s'est posé dans la cour d'honneur du centre pénitentiaire Sud-Francilien à Réau, alors que le détenu se trouvait au parloir», a ajouté l'AP. De source proche du dossier, on précise que l'évasion s'est faite «avec trois complices» et que l'hélicoptère a été retrouvé dans la commune de Gonesse (région parisienne), à une soixantaine de km de la prison. «Un dispositif de recherche a été activé dans toute l'Ile-de-France», a-t-on ajouté. Selon une source policière, le pilote de l'hélicoptère était un instructeur qui attendait un élève et qui a été pris en otage par les complices de Redouane Faïd. Il a ensuite été relâché, en état de choc.