TAXES SUR LES AUTOMOBILES Forte mise en garde de l'Union européenne aux USA

Accusée par Donald Trump d'être aussi néfaste commercialement pour les Etats-Unis que la Chine, l'UE a mis en garde hier Washington contre les conséquences désastreuses d'éventuelles taxes américaines sur les importations de voitures étrangères. Dans une lettre adressée vendredi aux autorités américaines, la Commission européenne prévient les USA que s'ils mettaient à exécution leurs menaces d'imposer des taxes douanières sur les automobiles étrangères, l'économie américaine «serait la première touchée». Et d'avertir Donald Trump que les partenaires commerciaux des Etats-Unis, UE comprise, ne resteraient pas les bras croisés, mais au contraire imposeraient de lourdes représailles qui nuiraient aux produits automobiles américains. Cette lettre survient dans un contexte de relations commerciales de plus en plus tendues entre les USA et l'UE, après la décision de Donald Trump d'imposer le 1er juin des taxes de 25% sur l'acier et de 10% sur l'aluminium aux produits exportés par la plupart des pays du monde, dont certains de leurs alliés, aux Etats-Unis. L'UE avait répliqué quelques vingt jours plus tard en mettant en oeuvre des droits de douane additionnels imposés en Europe sur des dizaines de produits américains. Les Etats-Unis risquent des représailles de leurs partenaires qui pourraient toucher jusqu'à 294 milliards de dollars de produits américains (soit 19% des exportations américaines en 2017) si Donald Trump met sa menace à exécution.