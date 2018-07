GHAZA Un Palestinien tué par des tirs de soldats israéliens

Un Palestinien a été tué hier par des tirs des soldats israéliens dans la bande de Ghaza, ont annoncé des médias et des sources hospitalières. Un autre Palestinien a été blessé tandis que le troisième a été arrêté, selon les même sources. Au moins 138 Palestiniens ont été tués depuis le début des manifestations à la frontière entre la bande de Ghaza et Israël le 30 mars. Depuis le 30 mars, l'enclave palestinienne est le théâtre d'agression des forces d'occupation israélienne contre les Palestiniens qui manifestent pacifiquement contre le blocus israélien et pour le droit au retour sur les terres dont ils ont été chassés ou qu'ils ont dû fuir en 1948.